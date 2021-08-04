Когда женщины больше всего хотят секса

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У женщин высокий уровень сексуального желания в 23:21. Это время не совпадает с мужским. Те секса хотят в 07:54.

Британская компания Lovehone по продаже игрушек для взрослых провела опрос, чтобы определить, когда же люди больше хотят секса.

Об этом перелает Daily Star.

Специалисты опросили 2300 взрослых людей и обнаружили, что у женщин и мужчин сильно отличаются пожелания к интиму. Первые выбирают секс вечером, вторые - утром.

Женщины чувствовали наибольшее возбуждение с 23:00 до 02:00. Мужчинам больше нравится интим от 06:00 до 09:00. Есть конкретные часы, а именно 23:21 для женщин и 07:54 для мужчин.

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"Женское либидо является довольно сложным и часто зависит от психологического состояния. На него не влияет партнер. Ключевую роль играет отношение женщины к себе и своей сексуальности", - рассказала Эллисон Хилл, врач из Лос-Анджелеса.

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