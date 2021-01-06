Когда у людей восстанавливается обоняние после коронавируса - исследование ученых

Исследование показало, что отсутствие обоняния было в 85,9% легких случаев. Фото: pixabay

Обоняние после коронавируса не восстановилось даже через 2 месяца в четверти людей, которие переболели.

Именно потеря обоняния является одним из самых частых проявлений коронавируса, обнаружили в исследовании ученых, которое опубликовали в Journal of Internal Medicine.

Эксперимент состоялся с 22 марта по 3 июня 2020 года. В нем участвовали 2581 пациент из 18 европейских больниц. 2194 пациента - 85,0% - болели легко, 110 - 4,3% - умеренно, 277 - 10,7% - от тяжелого до критического.

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Исследование показало, что отсутствие обоняния было в 85,9% легких случаев. 4,5% больных с умеренными симптомами чувствовали потерю обоняния, а в тяжелых случаях - 6,9%. В среднем обоняния не было 21 день. Почти четверть пациентов утверждали, что обоняние у них не восстановилось и через 60 дней после потери.

Также ученые делали тесты на потерю обоняния, которые показали ее в 54,7% легких случаев и 36,6% случаев от умеренной до критической симптоматики. Тогда меньшую выборку проверили по этим тестам и через некоторое время после выздоровления, в 15,3% еще был дефицит обоняния через 60 дней, а в 4,7% обоняние не восстановилось и через полгода.

"Обонятельная дисфункция более распространена при легких формах, и у 95 процентов пациентов обоняние восстанавливается в течение полугода после заражения", - говорят ученые.

Бессонница, повышенная потливость и усиленная раздражительность могут быть симптомами коронавируса. Ведь микро-поражение сосудов, которое вызывает вирус, может быть не только в легких, но и в головном мозге и в области сердца, говорит руководитель 1-й городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Василик.