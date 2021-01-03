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воскресенье, 03 января 2021 16:39

Врач назвал нетипичные симптомы коронавируса

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Врач назвал нетипичные симптомы коронавируса
Бессонница, повышенная потливость и усиленная раздражительность могут быть симптомами коронавируса. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Бессонница, повышенная потливость и усиленная раздражительность могут быть симптомами коронавируса.

Ведь микро-поражение сосудов, которое вызывает вирус, может быть не только в легких, но и в головном мозге и в области сердца, говорит, руководитель первой городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Василик.

"Сегодня говорят, будто вирус мутирует. Думаю, на самом деле, появляется все больше новых его симптомов, которые мы раньше не принимали во внимание, или они были мизерными на фоне других изменений в организме", - отмечает Тарас Василик, передает Укринформ.

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У кого-то из инфицированных может подскакивать давление, у других болят ноги, у кого-то начинаются поносы. В начале эпидемии много людей с такими симптомами даже не обращались к врачу.

"Когда человек сдает ПЦР-диагностику и окажется, что она положительная, тогда мы расцениваем эти симптомы как инфицирование. К примеру, бывает, что люди наблюдают катар верхних дыхательных путей (обильные выделения из носа, отек слизистой, частый кашель -Gazeta.ua). У кого такого нет на протяжении года? А это тоже могут быть банальные проявления Covid-19. Как и бессонница, и повышенная потливость, и сильнее раздражение. То есть неврологические проявления", - добавил врач.

Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, - коронавирусом и гриппом - напрасны. Природа задумала так, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка - интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов.

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03
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