Когда однодозная вакцина может появиться в Украине

Вакцина Janssen нескоро появится в Украине. Фото: Reuters

Вакцина от коронавируса Janssen скоро появится в Украине

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Україна 24".

"Очень трудно сказать когда украинцам ждать новую вакцину, есть несколько проблем. Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украине", - сказал он

Украина имеет опыт, когда за счет США частная компания вакцинировался Johnson & Johnson на территории страны.

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"Это около 390 человек получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - добавил Кузин.

В Турции промежуточные результаты третьей фазы исследований китайской вакцины CoronaVac от коронавируса показали эффективность на уровне 83,5%. Такая эффективность достигается после двух доз.