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четверг, 25 июля 2019 01:35

Когда молоко становится "опасным": мифы и правда о лактозе

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  Люди, которым становится плохо после стакана молока, могут спокойно есть любые виды сыра.
Люди, которым становится плохо после стакана молока, могут спокойно есть любые виды сыра.

Почему лактозу относят к списку опасных пищевых компонентов и стоит ли этому верить.

Молоко считается продуктом первой необходимости, однако сегодня мы пытаемся пить все что угодно, кроме его классической версии — банановое, соевое, кокосовое и самое главное - безлактозное. Страх лактозы заставляет нас переходить с любимого капучино на чистый американо, а любителей матча-латте — на обычный зеленый чай. С чем же связано такое пищевое поведение и насколько оно обоснованно пишет marieclaire.ru.

Лактоза и лактаза: что говорит медицина

Лактоза - вид сахара, который входит в состав обычного молока и молочной продукции. Наш организм не может усваивать лактозу в ее изначальном виде, но в этом ему помогает специальный белок лактаза. В итоге, от лактозы остаются простые сахара глюкоза и галактоза, которые легко поглощаются стенками кишечника. Для маленьких детей лактаза является жизненно необходимым белком, так как все самое питательное для роста и развития организма они получают с молоком матери. Однако с возрастом такая необходимость отпадает.

Статистика показывает, что у 70% взрослых продукция лактазы снижается до уровня, при котором полное усвоение молока организмом становится невозможным. Исследования также показали, что непереносимость лактозы может возникать из-за генетической предрасположенности и прохождения определенных курсов лечения. Эти данные породили множество необоснованных суждений о вреде лактозы.

В реальности вы никогда не можете со стопроцентной уверенностью утверждать, что у вас есть непереносимость лактозы. Выявить ее можно только после сдачи водородного дыхательного теста и консультации у специалистов. Если вы часто испытываете тошноту, слабость, головные и мышечные боли после завтрака любимыми сырниками, вам стоит ограничить потребление молочной продукции и посетить нутрициолога. Возможно, у вас действительно непереносимость.

 

Однако, прежде чем перейти на безлактозное молоко, помните, что непереносимость молочного сахара не накладывает серьезных ограничений на ваш рацион и любовь ко всему молочному.

Распространенные суждения о непереносимости лактозы и насколько они правдивы.

1. Непереносимость лактозы - это аллергия на молоко

Нет. Непереносимость лактозы возникает, когда уровень лактазы, белка-расщепителя, слишком низкий, чтобы помочь организму справиться с лактозой, молочным сахаром. В результате, могут возникать неприятные побочные эффекты, но они не являются аллергической реакцией. Аллергия на молоко чаще всего диагностируют у детей. Жить с ней гораздо тяжелее, чем с непереносимостью лактозы, и если есть малейшее подозрение на ее наличие, важно без промедления обратиться к специалисту.

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2. Если у вас непереносимость лактозы, вы не можете есть молочные продукты

Лактоза присутствует во всех молочных продуктах, но те люди, которым плохо после стакана молока, могут спокойно есть любые виды сыра. Объяснение простое: если белок, расщепляющий лактозу, вырабатывается в меньшем количестве, это совсем не значит, что он не вырабатывается совсем. Этот показатель варьируется, как и процентное содержание лактозы в каждом отдельном молочном продукте. Где-то ее много, а где-то - совсем мало. Последнее относится, например, к твердым сортам сыров, некоторым видам молока (например, козье и овечье) и сметане.

 

3. Непереносимость лактозы неизлечима

Некоторые специалисты утверждают, что если в организме вырабатывается хотя бы малый процент белка-расщепителя лактазы, у пациента есть шанс преодолеть непереносимость молока. Как и во многих случаях с профилактикой аллергических реакций, прием малых порций молочной продукции в сочетании с другими продуктами может сыграть вам на руку и постепенно приучить организм к выработке большего количества лактазы. Специалисты также отмечают, что те пациенты, которые принимают пробиотик после молочной продукции, не испытывают серьезных побочных эффектов (как правило, симптомы непереносимости лактозы дают о себе знать уже через 20-30 минут после приема молочной продукции).

4. При непереносимости лактозы единственное молоко, которое стоит исключить из рациона, - это коровье

Не стоит забывать, что коровье молоко - далеко не единственный источник лактозы. Козье и овечье молоко также содержат сахар, хотя и в меньшем количестве. И, прежде чем переходить на них, хорошо бы выяснить, какой у вас порог непереносимости лактозы. При этом важно учитывать, что у вас вполне может быть нарушение всасывания лактозы, и это совсем не значит, что ваш организм ее не переносит. Зачастую провести разграничение между этими состояниями бывает очень сложно, поэтому в таких случаях самое эффективное - это пройти водородный дыхательный тест. При этом оценивается процент выдыхаемого водорода, который образуется благодаря жизнедеятельности бактерии, обрабатывающей лактозу в кишечнике.

Больше всего лактозы содержит обезжиренное молоко и молоко с пониженным содержанием жирности, чуть меньше – цельное молоко, далее в списке идут йогурты, мороженое, твердые и домашние сыры. В сливочном масле и сливочных сырах молочного сахара либо вовсе нет, либо он присутствует в небольших количествах.

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