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суббота, 03 апреля 2021 10:04

Когда могут госпитализировать больного Covid-19 - доктор Комаровский назвал симптомы

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Когда могут госпитализировать больного Covid-19 - доктор Комаровский назвал симптомы
Обратить внимание нужно и на температуру тела. Фото: pixabay.com

Показанием для госпитализации во время заболевания коронавирусом есть 3 важных показателя.

Первым из них является сатурация выше 93 на фоне кислородотерапии, рассказал украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

"То есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы направляетесь в стационар", - сказал он.

Также сигналом к ​​госпитализации являются психические расстройства через Covid-19.

Кроме этого, при самолечении коронавируса опасным оказывается кишечный синдром - когда от повышенной температуры появляется диарея и возможно быстрое обезвоживание. В домашних условиях бороться с этим очень трудно, ведь возможные осложнения. В таком случае необходимо наблюдение врачей и введение препаратов.

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Обратить внимание нужно и на температуру тела. Если она поднялась выше 39 градусов, а организм не реагирует на жаропонижающие средства.

Противопоказаниями для прививки от коронавируса могут быть острая инфекционная болезнь и курс химиотерапии при онкологическом заболевании. Препараты, подавляющие иммунитет, просто не дадут организму сформировать нормальный иммунный ответ.

Комаровский рассказал, уязвимы ли к коронавирусу хронические аллергики.

"Нет, аллергики не является уязвимыми к коронавирусу. Поэтому никаких особых рекомендаций для них не существует. Беречься надо всем - доза имеет значение", - отметил врач.

В Украине впервые за весь период пандемии зафиксировали более 20 тыс. подтвержденных случая Covid-19. По состоянию на 3 апреля обнаружили 20 341 новых инфицированных.

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