Когда Минздрав откроет поликлиники

Поликлиники откроют, когда это позволит эпидемиологическая ситуация. Фото: pixabay

Поликлиники в Украине не работают во время эпидемии коронавируса.

Откроют их тогда, когда это позволит эпидемиологическая ситуация, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в больницах медики оказывают только неотложную помощь. Плановые операции во время карантина не проводят.

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"Все, что касается плановых обследований и приемов в медицинских учреждениях, то они невозможны. Как только наша эпидемиологическая ситуация позволит открыть поликлиники, мы это сделаем", - говорит министр.

Он уверяет, что Минздрав анализирует ситуацию по распространению коронавируса в стране и понимает высокий запрос общества на проведение плановых обследований.

"Правительство сделает соответствующие шаги, когда будет подходящее время для ослабления ограничительных мер", - отметил Степанов.

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает людей на майские праздники оставаться дома и продолжать придерживаться карантина. Кроме того, политик советует не посещать митинги.