"Я прошу вас" - министр здравоохранения обратился к украинцам

Украинцев просят не ходить на шашлыки и митинги. Фото: ТСН

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает людей на майские праздники оставаться дома и продолжать придерживаться карантина.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - сказал глава Минздрава во время брифинга 30 апреля.

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Кроме того, политик советует не посещать митинги.

"Когда вы ходите на митинги или начинаете нарушать карантин, задумайтесь не только о себе - подумайте о родных и близких, которых вы можете инфицировать, заразившись на тех или иных мероприятиях. Не забывайте о родителях, которые находятся в группе риска по возрасту, или могут иметь хронические заболевания".

По состоянию на утро 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный. За сутки зафиксировано 540 новых случаев. Выздоровели - 1235 человек.