Китайский вирус в Украине: объяснили стоит ли украинцам бояться

В Китае от нового вируса умерло 17 человек. И их количество в ближайшие дни будет только увеличиваться. Ведь диагностировали его еще в 550 человек. Не все они китайцы, но и те, кто приезжал в страну.
Так болезнь вышла за пределы Китая. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Тайване и на Филиппинах. Люди боятся неизвестного и паникуют. Однако украинском нечего волноваться.
Об этом рассказала Ольга Голубовская, советник министра здравоохранения.
"Вирус похож на простуду. В отличие от нее, очень быстро поражает легкие и другие органы. Вспышка пришелся на празднование китайского нового года, поэтому возможно заражение большого количества людей", - рассказывает специалист.
Свое название коронавирус получил за внешнего вида. Под микроскопом на поверхности вирусной частицы видны "корона" из выступающих белков.
Коронавирусы могут приводить к серьезным пневмоний, в частности к атипичной. Это тяжелый острый респираторный синдром. Он проявляется головной болью, больным горлом, лихорадкой и общим ощущением слабости. Важными симптомами являются сочетание повышенной температуры, кашля и затруднением дыхания.
В Украине действительно активизировалась вирусная пневмония, но это классическая пневмония, вызванная другими вирусами.
Всемирная организация здравоохранения созвала срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за распространения нового вида коронавируса. Национальный институт здравоохранения США работает над вакциной.
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Для защиты от вируса нельзя находиться с возможным носителем вируса в пределах 2 метров. Избегать контакта с живыми или мертвыми животными. Это касается и на рынках.
Хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу. Это важно, ведь многие продукты в Украине привезенные из Китая.
Следует использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны.
В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом 2019-nCoV.
Пациент ранее ездил в китайский город Ухань провинции Хубэй, в центре страны. Предполагают, что вспышка вируса произошла на рыбном рынке.
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