Китайская вакцина от Covid-19 прошла лабораторный контроль

Еще одна вакцина от коронавируса прошла лабораторный контроль. Фото: pixabay.com

Вакцина Sinovac 12 апреля прошла лабораторный контроль в Украине. Но вакцинация препаратом еще не началась.

"Ее отгружают для отправки в регионы", - сообщается в Минздраве, пишет "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стандарт для реабилитации: в Украине помогать людям, которые переболели Covid-19

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против Covid-19 китайского производства Sinovac. Сегодня началась вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - отметила нардеп.

По ее словам, этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

Разработанные в Китае вакцины не предоставляют "высокого" уровня защиты. Эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавируса находится на уровне в 50,4%. По данным самой компании, препарат на 80% предотвращает тяжелое течении болезни.