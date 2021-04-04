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воскресенье, 04 апреля 2021 11:56

Киевщина и Херсонщина - сплошной позор: как украинцы прививаются от Covid-19

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Киевщина и Херсонщина - сплошной позор: как украинцы прививаются от Covid-19
С начала кампании провакцинировано 290 566 украинцев. Фото: pexels-artem-podrez

По состоянию на 4 апреля в Украине за сутки провакцинировано 3 919 человек. Лидером среди количества привитых стал г. Киев, Харьковская и Львовская области. Нулевой результат показала Херсонская и Киевская область.

Прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививок.

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С начала кампании провакцинировано 290 566 украинцев. Из них получили 1 дозу - 290 564 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 2 человека.

Количество прививок в регионах:

г. Киев - 720 прививок;

Винницкая область - 110 прививок;

Волынская область - 210 прививок;

Днепропетровская область - 290 прививок;

Донецкая область - 140 прививок;

Житомирская область - 80 прививок;

Закарпатская - 30 прививок;

Запорожская область - 40 прививок;

Ивано-Франковская область - 179 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 80 прививок;

Луганская область - 140 прививок;

Львовская область - 240 прививки;

Николаевская область - 130 прививок;

Одесская область - 160 прививок;

Полтавская область - 110 прививок;

Ровенская область - 50 прививок;

Сумская область - 40 прививок;

Тернопольская область - 130 прививок;

Харьковская область - 440 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 200 прививок;

Черкасская область - 160 прививок;

Черновицкая область - 180 прививок;

Черниговская область - 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли.

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Дата
04
апреля

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