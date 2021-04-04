Киевщина и Херсонщина - сплошной позор: как украинцы прививаются от Covid-19

По состоянию на 4 апреля в Украине за сутки провакцинировано 3 919 человек. Лидером среди количества привитых стал г. Киев, Харьковская и Львовская области. Нулевой результат показала Херсонская и Киевская область.
Прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививок.
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С начала кампании провакцинировано 290 566 украинцев. Из них получили 1 дозу - 290 564 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 2 человека.
Количество прививок в регионах:
г. Киев - 720 прививок;
Винницкая область - 110 прививок;
Волынская область - 210 прививок;
Днепропетровская область - 290 прививок;
Донецкая область - 140 прививок;
Житомирская область - 80 прививок;
Закарпатская - 30 прививок;
Запорожская область - 40 прививок;
Ивано-Франковская область - 179 прививок;
Киевская область - 0 прививок;
Кировоградская область - 80 прививок;
Луганская область - 140 прививок;
Львовская область - 240 прививки;
Николаевская область - 130 прививок;
Одесская область - 160 прививок;
Полтавская область - 110 прививок;
Ровенская область - 50 прививок;
Сумская область - 40 прививок;
Тернопольская область - 130 прививок;
Харьковская область - 440 прививок;
Херсонская область - 0 прививок;
Хмельницкая область - 200 прививок;
Черкасская область - 160 прививок;
Черновицкая область - 180 прививок;
Черниговская область - 60 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли.
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