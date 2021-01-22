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пятница, 22 января 2021 13:24

Киевляне могут получить бесплатную вакцину от Covid-19, но не все

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Киевляне могут получить бесплатную вакцину от Covid-19, но не все
Киевляне могут бесплатно получить вакцину от Covid-19. Фото: www.ukrinform.ua

Столица Украины готова закупить вакцину от коронавируса за средства городского бюджета. Власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями.

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"Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян. Сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителями", - сказал мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В Киеве инфраструктура готова для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

"Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока что в Украину ни одна из вакцин не поступила. А Киев - многомиллионный город, и вирус здесь распространяется наибольшими темпами. Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить прежде всего наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортников, специалистов сферы ЖКХ, правоохранителей, спасателей и других", - отметил Кличко.

Украинцы, скорее всего, смогут купить в аптеках вакцину от коронавируса перед началом лета. В то же время по национальному плану, все желающие в Украине должны получить прививку бесплатно.

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