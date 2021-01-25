Кесарево сечение женщины иногда просят от страха перед родами - доула

Автор: предоставила Инга Родина Кесарево сечение - один из способов роженицы "убежать" от родов - говорит Инга Родина

Доула с 10-летним стажем Инга Родина рассказала журналу "Країна", что нередко сталкивалась с ситуациями, когда женщины просили сделать им кесарево сечение, потому что боялись родильной боли. Иногда кесарево без веских на это показаний становится даже пратикой нескольких поколений женщин - удивляется доула.

"Женщина может сознательно хотеть кесарево не из-за медицинских показателей, а потому, что боится родов. Иногда женщины думают: операцию же делают под наркозом, значит, будет не больно. Но потом будет боль во время заживления швов, а матка будет иметь рубец. Но иногда страх родов такой сильный, что женщина вообще не мыслит для себя другого пути решения этого вопроса. Часто это страх подогревается историями, которые рассказывает ей мать", - говорит Инга Родина.

Вспоминает, как пришла клиентка и сказала: "У нас уже 3 поколения женщин делают кесарево сечение, потому что боятся родов. Бабушке делали кесарево, матери тоже. А я хочу родить естественным путем". Когда эта женщина рожала сама, к ней и врачам с телефона говорила мать: "Хватит мучить мою Люсю, сделайте ей кесарево!"

"Или же мы в родильном зале, а родственники через знакомых или друзей ищут главного врача, и в разгар родов приходит заведующая и говорит: "Что у вас происходит? Там уже ваши родственники замучили все руководство роддома, что вам нужно делать кесарево". "Все хорошо, мы рожаем". Женщина говорит: "Мне больно, но я не хочу кесарево", - продолжает доула.

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Была история, когда бабушка роженицы, какая-то заслуженная акушерка Советского Союза, среди потуг врывалась в палату.

"Начала кричать на врачей: "Сколько можно? За 6 часов женщина должна уже родить!" Когда-то в ее времена такие были критерии: женщина после того, как переступила порог роддома, должна была родить не более чем за 6 часов. Это бывшие стандарты", - говорит она.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Роды с плановым кесаревым сечением могут быть безопасным вариантом для женщин, ранее перенесших кесарево сечение.

Об этом свидетельствуют новые исследования, пишет ВВС. Попытка вагинальных родов связана с небольшим, но повышенным риском осложнения для матери и ребенка по сравнению с повторными кесаревыми. К таким выводам ученые пришли проанализировав 74 тыс. родов в Шотландии.