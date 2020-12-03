Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома

Постоянное пребывание дома может привести к изменениям во внешности. Сильнее всего страдает состояние кожи.

Дерматолог Одри Кунин заявила, что многочасовая работа за компьютером может стать причиной появления морщин и дряблости кожи, пишет Allure.

"Свет, излучаемый экранами, и дневной свет, проникающий сквозь оконное стекло, могут вызвать видимые изменения кожи, в частности, покраснение и пигментацию", – пояснила она.

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По словам дерматолога Райана Тернера, сухой и грязный воздух в помещении может пагубно сказаться на качестве кожи. А безвылазное пребывание в квартире приводит к нарушению защитного барьера и обострению экземы, что сопровождается покраснением и шелушением.

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Проблемой также могут стать высыпания. Через пандемию Covid-19 люди больше времени проводят в постели. Соответственно, из-за этого на белье скапливаются жир, омертвевшие частички кожи и бактерии. По всему телу могут распространиться прыщи и акне.

Специалист рекомендует покупать очистители и увлажнители воздуха и чаще менять постельное белье.

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Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах. О том, что ацетилсалициловую кислоту добавили в исследование Recovery Covid-19, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.