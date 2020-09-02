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среда, 02 сентября 2020 09:45

Какое место занимает Украина в мире по числу новых случаев Covid-19

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Какое место занимает Украина в мире по числу новых случаев Covid-19
Украина 14 в мире по количеству новых случаев коронавируса. Фото: pixabay

В мире зарегистрировали почти 259 тыс. новых случаев коронавируса на 1 сентября.

Украина оказалась на 14-м месте в мире по числу новых случаев, передает Worldometers.

В Украине за минувшие сутки насчитали 2088 случаев Covid-19.

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В этот же день в Индии обнаружили 78 тыс. новых больных, в Бразилии и США - почти 42 тыс., в Аргентине - 10, 5 тыс., в Колумбии - около 9 тыс., в Испании - более 8 тыс.

От осложнений болезни умерли 5853 человека.

Всего за время пандемии в мире диагностировали 25,8 млн больных коронавирусом. Умерло 860 тыс. человек. Смогли побороть болезнь уже более 18 млн людей. Активными остаются 6,8 млн случаев.

За последние сутки в Украине обнаружили 2495 новых больных коронавирус. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 2 сентября, имеем 125 798 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2656 - летальные. 51 пациент умер за последние сутки. И это рекордное количество с момента выявления первого случая заболевания в Украине.

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