Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине поразил более 125,7 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2495 новых больных коронавирус.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 2 сентября, имеем 125 798 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2656 - летальные. 51 пациент умер за последние сутки. И это рекордное количество с момента выявления первого случая заболевания в Украине.

Больше всего летальных случаев за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области - 10. Также смертельные случаи были зарегистрированы в Харьковской области - 6, в Киеве и Киевской области - по 5, в Тернопольской области - 4, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - по 3, в Закарпатской, Волынской, Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях - по 2 и по 1 смерти - в Херсонской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Преодолели болезнь 58 817 пациентов, из них за последние сутки - 1015, сообщает Минздрав.

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Винницкая область - 4109 случаев;

Волынская область - 5589 случаев;

Днепропетровская область - 2454 случая;

Донецкая область - 1505 случаев;

Житомирская область - 3442 случая;

Закарпатская область - 7697 случаев;

Запорожская область - 1657 случаев;

Ивано-Франковская область - 9522 случая;

Кировоградская область - 826 случаев;

г. Киев - 13878 случаев;

Киевская область - 5842 случая;

Львовская область - 14 907 случаев;

Луганская область - 346 случаев;

Николаевская область - 1320 случаев;

Одесская область - 7697 случаев;

Полтавская область - 832 случая;

Ровенская область - 9396 случаев;

Сумская область - 1571 случай;

Тернопольская область - 6395 случаев;

Харьковская область - 9640 случаев;

Херсонская область - 424 случая;

Хмельницкая область - 2630 случаев;

Черновицкая область - 10 487 случаев;

Черкасская область - 1642 случая;

Черниговская область - 1990 случаев.

По самым оптимистическим прогнозам, вакцина против Covid-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года. Клинические испытания проходят 6 вакцин - все уже на третьей стадии.