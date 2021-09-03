Какие спортивные нагрузки выбрать - тренировки по возрасту

Кардио стоит заниматься от трех до пяти дней в неделю. Фото: pixabay.com

Регулярные занятия спортом важны для поддержания здоровья человеческого организма. Однако выбирать тип физических нагрузок стоит по возрасту.

Сотрудница международной фитнес-компании Curves Джоанна Дасе рассказала, какие тренировки лучше выбирать людям разного возраста, пишет Daily Mail.

От 20 до 30 лет:

"В 20 лет наше тело может справляться с большими нагрузками, а это значит, что мы можем тренироваться на более высоком уровне", - сказала експертка.

Молодой организм быстро восстанавливается после нагрузок. В эти годы стоит уделить внимание наращиванию мышц. Лучше всего подойдут силовые упражнения. Также за этот период можно найти кардиотренировки, которые наиболее подходящие для организма и станут постоянной привычкой.

Кардио стоит заниматься от трех до пяти дней в неделю. Силовые тренировки на разные группы мышц выполнять минимум три дня с перерывами.

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От 30 до 40 лет:

"Это период нашей жизни, когда нас поглощают обязанности. Отношения, семья и работа часто мешают сосредоточиться на собственном здоровье. Главное - оптимизировать время, которое у вас есть", - делится Джоанна.

Надо сосредоточиться на силовых тренировках, чтобы компенсировать любые потенциальные осложнения от остеопороза или артрита. Также Дасе советует больше ходить, подниматься по лестнице.

От 40 до 50 лет:

"Обычно, 40 лет - это время, когда нашему телу нужно немного заботы и внимания", - говорит она.

Метаболизм замедляется и плотность мышц начинает уменьшаться, поэтому важно сосредоточиться на сохранении мышечного тонуса. Стоит комплексно заниматься спортом и выстроить последовательность, чтобы оставаться в форме.

"Продолжайте заниматься кардио умеренной интенсивности и старайтесь проводить силовые тренировки не менее трех-четырех дней в неделю", - добавила експертка.

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От 50 лет:

"Не сравнивайте, как ваше тело реагирует на упражнения сейчас, с тем, как оно реагировало раньше. Внимательно прислушайтесь к своему телу, уделяя особое внимание слабым или проблемным зонам. Это может быть что угодно: дисбаланс мышц, отсутствие гибкости, подвижности" , - объясняет Джоанна.

Продолжайте силовые тренировки, в частности для бедер и спины. Так можно замедлить процесс старения. К кардио-упражнениям надо добавить ежедневную ходьбу.

Уделить внимание стоит упражнениям на растяжку. В целом следует тренироваться по 30 минут ежедневно.

Режим питания влияет на продолжительность жизни человека. Низкоуглеводные диеты с преобладанием белков и жиров животного происхождения могут приблизить время смерти.