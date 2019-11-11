Какие сладости полезны для сердца

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2988
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 459
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 270
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1107
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2853
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 918
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3798
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 297
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 03:28

Какие сладости полезны для сердца

  Комментировать
Какие сладости полезны для сердца
Ученые говорят, что полезные сладости - это натуральный мармелад и шоколад. Фото: svidok.online

Сладости способствуют расширению сосудов, что может спасти от ишемической болезни сердца.

Сладкое может стать и подручным, и вспомогательным средством, пишут "Акценты".

Медики отмечают, что малое количество углеводов может привести к негативному изменению стенок сосудов. Так они станут менее эластичными и более хрупкими, что увеличивает риск возникновения сосудистых, сердечных и мозговых патологий. Такие последствия могут быть для организма, когда есть полное и постоянное отсутствие углеводов в организме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитные совы и ежики: 15 идей осеннего декора кексов

Среди самых полезных сладостей ученые называют натуральный мармелад, в основе которого содержится магний и калий. Именно эти два элемента хорошо влияют на работу сердца. А пектин в этом продукте быстро и эффективно выводит соли тяжелых металлов и плохой холестерин.

Еще один полезный сладкий продукт - шоколад. Исследования немецких ученых показали, что те, кто умеренно ест натуральный шоколад, менее рискуют заболеть на сердце. Также специалисты отмечают, что большое количество флавоноидов в этом продукте способствует улучшению структуры сосудов, делая их более гибкими и эластичными. А еще шоколад нормирует кровяное давление и уравновешивать сердечный ритм.

Вегето-сосудистая дистония не лечится. Если научиться с ней жить, то симптомы почти не будут проявляться. Болезнь обостряется осенью, когда часто колебания температуры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие сладости полезны для сердца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 21960
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15390
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 11196
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 12 Просмотров: 9244
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7668
Здоровье
Рассказали 5 ошибок ухода за зубами, которые все повторяют
Рассказали 5 ошибок ухода за зубами, которые все повторяют Просмотров: 2664
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 11196
Как диабет влияет на занятия сексом
Как диабет влияет на занятия сексом
 Просмотров: 342
Назвали 5 легких способов прогнать вегето-сосудистой дистонией
Назвали 5 легких способов прогнать вегето-сосудистой дистонией
 Просмотров: 441
Как правильно выбрать маску для лица: основные ошибки
Как правильно выбрать маску для лица: основные ошибки
 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
12
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 860
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua