Какие сладости полезны для сердца

Ученые говорят, что полезные сладости - это натуральный мармелад и шоколад. Фото: svidok.online

Сладости способствуют расширению сосудов, что может спасти от ишемической болезни сердца.

Сладкое может стать и подручным, и вспомогательным средством, пишут "Акценты".

Медики отмечают, что малое количество углеводов может привести к негативному изменению стенок сосудов. Так они станут менее эластичными и более хрупкими, что увеличивает риск возникновения сосудистых, сердечных и мозговых патологий. Такие последствия могут быть для организма, когда есть полное и постоянное отсутствие углеводов в организме.

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Среди самых полезных сладостей ученые называют натуральный мармелад, в основе которого содержится магний и калий. Именно эти два элемента хорошо влияют на работу сердца. А пектин в этом продукте быстро и эффективно выводит соли тяжелых металлов и плохой холестерин.

Еще один полезный сладкий продукт - шоколад. Исследования немецких ученых показали, что те, кто умеренно ест натуральный шоколад, менее рискуют заболеть на сердце. Также специалисты отмечают, что большое количество флавоноидов в этом продукте способствует улучшению структуры сосудов, делая их более гибкими и эластичными. А еще шоколад нормирует кровяное давление и уравновешивать сердечный ритм.

Вегето-сосудистая дистония не лечится. Если научиться с ней жить, то симптомы почти не будут проявляться. Болезнь обостряется осенью, когда часто колебания температуры.