Назвали 5 легких способов прогнать вегето-сосудистой дистонией

Вегето-сосудистая дистония возникает от сладостей и батона Фото: crimea.kp.ru

Вегето-сосудистая дистония не лечится. Если научиться с ней жить, то симптомы почти не будут проявляться.

Болезнь обостряется осенью, когда часто колебания температуры.

Об этом рассказывает столичный кардиолог Алексей Петров.

"Уменьшается световой день и начинается дефицит витаминов. От этого люди чувствуют себя, как выжатый лимон. Часто заболевание провоцирует нервное перенапряжение. Психоэмоциональное напряжение, малоподвижный образ жизни и разбалансированное питания - основные друзья дистонии", - предупреждает кардиолог.

Больные чувствуют усталость, слабость, тошноту, не могут спать. Также болит голова, возникают перебои в работе сердца.

Устраняют дистонией психологи, неврологи и кардиологи.

Назначают сердечные и сосудистые препараты, снижающие давление. Также полезны занятия спортом.

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Как нормализовать состояние:

1. Нужно меньше нервничать.

2. Отдых должен быть активным - езда на велосипеде, бег, плавание. У кого не хватает времени, делать хотя бы зарядку и чаще наклоняться. Это помогает снять спазмы сосудов в мозге. Полезно ходить в сауну.

3. Кофе следует заменить травяным чаем с медом. Он тонизирует сосуды. А кофе расширяет, а потом сужает. Даже прогулка на свежем воздухе за минуты лечит головную боль, мучил весь день.

4. Из еды запрет только на продукты с животными жирами. В ней много холестерина. Например, свинина, сало, сливочное масло, яйца, сметана и жирное молоко.

5. Нужно меньше употреблять сахара, белого хлеба и сладостей.

Люди, которые ночью спят минимум на 1 час дольше в течение недели, зарабатывают в среднем на 5% больше своих коллег. Американские экономисты подтверждают, что работники, которые больше отдыхают, более производительные.