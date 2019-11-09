Назвали 5 легких способов прогнать вегето-сосудистой дистонией

Вегето-сосудистая дистония не лечится. Если научиться с ней жить, то симптомы почти не будут проявляться.
Болезнь обостряется осенью, когда часто колебания температуры.
Об этом рассказывает столичный кардиолог Алексей Петров.
"Уменьшается световой день и начинается дефицит витаминов. От этого люди чувствуют себя, как выжатый лимон. Часто заболевание провоцирует нервное перенапряжение. Психоэмоциональное напряжение, малоподвижный образ жизни и разбалансированное питания - основные друзья дистонии", - предупреждает кардиолог.
Больные чувствуют усталость, слабость, тошноту, не могут спать. Также болит голова, возникают перебои в работе сердца.
Устраняют дистонией психологи, неврологи и кардиологи.
Назначают сердечные и сосудистые препараты, снижающие давление. Также полезны занятия спортом.
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Как нормализовать состояние:
1. Нужно меньше нервничать.
2. Отдых должен быть активным - езда на велосипеде, бег, плавание. У кого не хватает времени, делать хотя бы зарядку и чаще наклоняться. Это помогает снять спазмы сосудов в мозге. Полезно ходить в сауну.
3. Кофе следует заменить травяным чаем с медом. Он тонизирует сосуды. А кофе расширяет, а потом сужает. Даже прогулка на свежем воздухе за минуты лечит головную боль, мучил весь день.
4. Из еды запрет только на продукты с животными жирами. В ней много холестерина. Например, свинина, сало, сливочное масло, яйца, сметана и жирное молоко.
5. Нужно меньше употреблять сахара, белого хлеба и сладостей.
Люди, которые ночью спят минимум на 1 час дольше в течение недели, зарабатывают в среднем на 5% больше своих коллег.
Американские экономисты подтверждают, что работники, которые больше отдыхают, более производительные.
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