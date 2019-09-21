Какие рисунки следует использовать для маникюра

Фото: golos.uа.

Этой осенью в моду входят фрагменты прозрачного маникюра.

Существует несколько правил, как достичь результата без искажений.

Для начала стоит разобраться в зонах покрытия. Их существует четыре.

При создании рисунка нельзя трогать кутикулу.

Тоненькой кисточкой сделайте линию вдоль, чтобы лак не растекался, советует golos.ua.

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Ставим кисть под углом 25 градусов и с шагом в 0,5 миллиметров заталкиваем материал. Не наносите его много.

Чтобы покрасить боковые линии отступите от окончания ногтя к боковой части и отступите один миллиметр.

Кроме того, мастера нейл-арта советуют Осенние цвета сочетать между собой или разбавлять различными рисунками. Оранжевый, винный, приглушенный желтый, коньячный, зеленый, баклажанных - всю эту палитру можно включить, выполняя маникюр 2019.