Какие продукты не стоит употреблять в холодном виде

Овощи и фрукты можно не бояться употреблять холодными

Холодные блюда прямо из холодильника - не самая приятная пища для человека. Дело не только во вкусовых качествах, но и в пользе для организма.

Люди, как правило, готовят пищу сразу на несколько дней вперед. Затем в конце трудового дня остается только разогреть ужин. Но некоторые могут так уставать или просто лениться, что накладывают в тарелку еду, вытянутую прямо из холодильника, и не разогревают ее. Медики призывают людей не делать подобным образом. Некоторые холодные продукты могут негативным образом отражаться на здоровье человека, например, снижать скорость метаболизма и увеличивать вес.

Результаты многочисленных исследований показали, что употреблять пищу, богатую белком, в холодном виде - не лучший вариант. Подобные продукты лучше разогревать для того, чтобы белки распались на аминокислоты. В противном случае, когда непереваренный ужин оказывается в кишечнике, существует риск нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Кроме этого, стоит разогревать блюда, которые сначала готовились на масле. Холодный жир не способен расщепляться так же хорошо, как когда он находится в теплом виде. Однако, картофель можно есть и холодным. Более того, греть нужно любые пищевые продукты, которые прошли через термообработку, а затем хранились в холодильнике.

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Овощи и фрукты можно не бояться употреблять холодными. Если не нравится их холод или у вас чувствительные десны, свежие овощи и фрукты можно заранее достать из холодильника, и к моменту трапезы они будут соответствовать температуре, установившейся в комнате. И если человек не желает столкнуться с проблемой лишнего веса, следует избегать смешивания горячих и холодных продуктов. Подобное сочетание усилит чувство голода, и есть риск съесть больше положенного. Именно по этой причине во многих ресторанах горячие блюда подаются вместе с чем-то холодным.

Обмен веществ или метаболизм - совокупность химических реакций, происходящих в живых организмах. Почти все метаболические реакции ускоряются ферментами - катализаторами белковой природы. Ферменты не только делают возможным быстрое протекание в клетке большого количества реакций, других условий нуждались бы в высоких температурах и / или давления, но и позволяют регулировать их при необходимости.