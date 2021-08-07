Какие продукты лучше есть сырыми

Многие продукты теряют витамины и питательные вещества при приготовлении. Для максимальной пользы их рекомендует есть сырыми.

Свекла

Этот овощ богат клетчаткой и витаминами. Употребление его в пищу в сыром виде поможет укрепить иммунную систему, повысить выносливость, нормализовать давление и даже снизить риск рака, сообщает OrissaPost. При приготовлении свеклы разрушается около 25% фолиевой кислоты.

Лук

Согласно исследованию Корнельского университета, сырая лук содержит соединения серы и антиоксиданты, которые трудно найти в любом другом продукте. Поэтому когда вы обедаете и ужинаете, добавьте лук в салат. Он очень питательный благодаря содержанию клетчатки, белков, углеводов, витаминов и минералов. Кроме того, кокос - это натуральная пища, богатая электролитами. Выпить кокосовую воду - это самый простой способ утолить жажду и получить заряд полезных веществ.

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Брокколи

Эта капуста богата витаминами, клетчаткой, белком, железом, магнием, кальцием, селеном. Лучше всего ее есть сырой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, люди, которые едят сырую брокколи, получают больше полезных веществ, чем те, кто ест ее приготовленной.

Помидоры

Этот овощ является основным пищевым источником ликопина. Он положительно влияет на здоровье, включая возможность снижения риска сердечных заболеваний и рака. Это отличный источник витаминов, поэтому употреблять его в сыром виде - лучшая идея.

Соблюдение веганской диеты может снизить риск сердечных заболеваний до 52%. Рацион должен состоять преимущественно из продуктов растительного происхождения.