Какие правила следует соблюдать, перед тем как сдавать ПЦР-тест

Сдавать ПЦР-тесты для выявления коронавируса Центр общественного здоровья Украины рекомендует утром.

Человек должен быть после ночного сна, сообщает ЦОС в Facebook.

Также за 6 часов до теста не рекомендуют употреблять лекарственные средства для орошения ротовой полости и использовать препараты для рассасывания, а за 3-4 часа до тестирования не следует чистить зубы, жевать резинку, есть и пить.

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Автор: Центр общественного здоровья Алгоритм действий, который следует соблюдать перед сдачей ПЦР-теста

ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса.

По данным ЦОС, в Украине в настоящее время в целом провели 1 116 641 исследование методом ПЦР. За прошедшие сутки этим методом исследовали 17 976 образцов.

Материал для исследования отбирают медицинские работники или представители мобильных медицинских бригад. Они обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты.

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных. На утро 6 августа в стране 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.