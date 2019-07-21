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понедельник, 22 июля 2019 05:28

Какие напитки поддерживают здоровье сердца

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Какие напитки поддерживают здоровье сердца
Употреблять можно множество продуктов, главное знать меру

Ошибочное мнение о том, что кофе вызывает сердечные болезни.

Исследователи из Австралии доказали, что три чашки кофе в день безопасные, кроме того, защищают от аритмии и инсульта.

В исследовании участвовало 228 465 человек. У людей, которые регулярно пьют кофе, вероятность мерцательной аритмии была снижена на 6%.

Было проведено еще одно исследование, в котором приняли участие 103 человека. У людей, которые получали в среднем 353 мг кофеина в день, нормализовалось сердечный ритм, рассказывает svidok.online.

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Но не стоит пить 9 и более чашек кофе, это навредит здоровью. Также не стоит пить энергетики. Они повышают действие сердцебиение. Это подтвердили исследователи, проанализировав результаты анализов лиц, пьют по два-три энергетика в день.

Людям с аритмией можно употреблять до 300 мг кофеина в день. В одной чашке кофе содержится около 95 мг кофеина. По словам специалистов, кофеин является стимулятором центральной нервной системы.

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