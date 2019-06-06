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четверг, 06 июня 2019 23:27

Какие лекарства следует взять в отпуск

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Какие лекарства следует взять в отпуск
Аптечка для отпуска не обходятся без противовоспалительных препаратов Фото: kidpassage.com

Трудно предсказать, что произойдет в путешествии. Чтобы отпуск не принесла неприятности, лучше заранее подготовиться и взять с собой на море полную аптечку.

Превращать из сумки филиал аптеки не нужно. Берите препараты только для облегчения симптомов, без которых и так все обошлось. Какие рассказал кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

1. Противовоспалительные препараты: Ибупрофен или Парацетамол. Они полезны от главного, боли в горле при простуде, лихорадке и при похмелье.

2. Антигистаминные типа Лоратадина или Цетиризина.

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3. Сосудосуживающие капли в нос.

4. Антисептики: перекись водорода, хлоргексидин. Принципиально не важно чем обработать рану. Но хлоргексидин наиболее эффективный и безболезненный.

5. Солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Каждый раз после купания нужна новая порция.

6. Средство для обработки сгоревшей на солнце кожи. Доказали свою эффективность лосьон Алоэ Вера и Каламине.

7. Растворы для регидротации при диарее. Главное восстанавливать потерю жидкости, происходит при поносе и рвоте. Честно говоря, довольно пить простую бутылочную воду.

Семена льна улучшает микрофлору кишечника. В результате налаживается пищеварение, прекращают беспокоить запоры. Все благодаря высокому содержанию в семенах льна клетчатки.

В составе этого продукта также омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Они уменьшают воспаление, стимулируют иммунитет, предупреждают образование жировой массы. Также регулируют уровень холестерина в крови, благодаря чему предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

24tv.ua
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Голосов: 1210
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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