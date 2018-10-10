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четверг, 11 октября 2018 05:25

Как взбодриться осеннего утра

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Как взбодриться осеннего утра
Советы, как быстро прийти в себя утром

Чтобы быстро проснуться осеннего утра, надо просыпаться с хорошими мыслями и не в вставать резко с постели.

Резкий подъем повлечет головные боли и координацию движений. Лучше немного полежать - не более 10 минут, пишет edinstvennaya.ua.

На ночь закрывайте шторы, а утром полностью открывайте. Благодаря солнцу в организме прекращается выработка меланина.

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Каждое утро должно быть зарядка и завтрак. Это сбалансирует работу к обеду. Утром лучше всего выпивать стакан кипяченой воды. Можно заменить ее соком с витамином С или кофе.

Люди, которые встают рано, более стройные, счастливы и здоровы, чем те, которые долго спят, утверждают ученые Великобритании.

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