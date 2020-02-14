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пятница, 14 февраля 2020 18:47

Как выглядит коронавирус под микроскопом
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Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовал изображение нового коронавируса из Китая COVID-19.

Фото удалось получить на специальном электронном микроскопе, сообщают в американской гослаборатории Flickr.

Визуально COVID-19 похож на возбудитель атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS
Фото: Flickr
Визуально COVID-19 похож на возбудитель атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS
Визуально COVID-19 похож на возбудитель атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS
Визуально COVID-19 похож на возбудитель атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS

Через образец пропустили пучок электронов. После этого пучок увеличивают с помощью магнитных линз и регистрируют на CCD-матрицы. Снимки раскрашивают в специальной программе, так как при такой технике съемки он лишен цветов.

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Визуально COVID-19 практически не отличается от возбудителей атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS. Однако на одном из снимков можно увидеть шипы на поверхности вируса, через которые его и прозвали коронавирусом, от слова "корона".

Коронавирус может поразить две трети населения планеты, а количество жертв инфекции - достичь миллиардов человек. Достигнет ли эпидемия коронавируса мировых масштабов, будет зависеть от эффективности строгого карантина, под которым в Китае сегодня находятся многомиллионные города, как Ухань, который стал центром распространения инфекции.

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14
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