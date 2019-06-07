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Как выбрать солнцезащитный крем для идеального загара

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Как выбрать солнцезащитный крем для идеального загара
Солнцезащитный крем выбирают по фототипа кожи Фото: vikna.if.ua

Не все солнцезащитные кремы помогают от вредного воздействия лучей. Может возникнуть аллегрия, шелушение и пигментация.

Чтобы защитить себя и родных нужно правильно его подобрать. Как это сделать рассказывает дерматолог Людмилой Бондарчук.

1. На тюбике крема обязательно должна быть нанесена маркировка SPF - это отметка, которая означает, сколько кожа сможет без защитного крема.

Сначала надо посмотреть на цифры у этих трех букв, а также определить, сколько времени вы можете подставлять лицо и тело под прямые лучи. Например, если сгореть ваша кожа без защитного средства может через минут 10, то, нанеся такой крем с индексом, например, 30 есть риск обжечься через 5:00.

Есть четыре степени защиты солнцезащитных кремов:

Низкий (2-5)

Средний (6-11)

Высокий (12-19)

Очень высокий (20-100)

"Если кожа и покрыта солнцезащитным кремом, то он не имеет 100% -ного эффекта, каким бы высоким ни была степень его защиты. Поэтому на открытом солнце с одиннадцатым и в семнадцатом наше тело не должно находиться", - уверяет дерматолог Людмила Бондарчук.

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Нужно определить фототип кожи

Для этого следует подойти к зеркалу и присмотреться к своему лицу. Не наносите на него тональный крем или пудру, без них удастся точно определить, признаки которого фототипа у вас преобладают. При визуальном анализе взвесьте еще на цвет волос и глаз.

Ориентироваться будем на классификацию Томаса Фицпатрик. Врач определил целых шесть типов внешности, однако к рассмотрению возьмем четыре, поскольку представители пятого и шестого проживают в Индонезии и африканских странах.

Первый

Или кельтский. Это блондины и рижоволоски, с голубыми или зелеными глазами. Кожа у этих людей света, в основном усыпана веснушками. К сожалению, представителям этого типа о бронзовую, а тем более о шоколадный загар остается только мечтать. Получить покраснение или ожоги их кожа может даже после 10-ти минут пребывания под прямыми солнечными лучами.

Второй

Его еще называют нордическим или скандинавским. Те, кто принадлежат к этому фототипа, является блондинами или светло-русыми, их кожа также светлого цвета, однако без веснушек. Обжечься на солнце она может ориентировочно через полчаса, однако после нескольких дней покраснение место, которое поразили солнечные лучи, приобретает золотисто-коричневого оттенка. Эти люди наиболее уязвимы и наиболее чувствительны к солнцу, поэтому должны выбирать кремы с высокой степенью защиты от +30 до +50. Если на отдыхе представители первого и второго фототипов находятся в солнечных широтах, то пользоваться средством, защищает кожу, обладают регулярно, чуть ли не каждый час. Следует учесть, чтобы он был водостойкий, - советует дерматолог.

Третий

Европейский. Загореть тем, кто имеет темную кожу, русые или каштановые волосы, светло-карие, зеленые или темно-карие глаза, уже легче. Однако и этим людям к солнцу себя надо приучать. Тогда кожа приобретет равномерной коричневой загара.

Четвертый

Именно так выглядят жители Средиземноморья: испанцы, итальянцы или португальцы. Поэтому другое название этого фототипа - средиземноморский или южноевропейский. Его представителям свойственны смуглая кожа, темно-каштановые или черные волосы, темные глаза. Во время загара риск обгореть минимальный. Кожа представителей третьего и четвертого фототипов не является уж такая впечатлительная, потому защищена собственным пигментом меланином. Однако это не означает, что о защите от ультрафиолета стоит забыть и находиться на солнце нон-стоп. Солнцезащитные средства с индексом от 20 до 5 нужно наносить перед выходом на пляж, а также в течение дня, причем на все тело.

Адреналина в сексуальную жизнь приносит интим в необычных местах. В том числе на природе. Но есть нюансы и риски, которые нужно учитывать.

Чтобы увеличить количество экстремальных ощущений во время секса стоит экспериментировать в отпуске.

Надо учитывать, что песок не только создает дискомфортные ощущения и попадает на гениталии. Поэтому лучше взять с собой пляжный коврик или коврик.

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  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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