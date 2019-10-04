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суббота, 05 октября 2019 03:28

Как восстановить ногти после гель-лака
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Покрытие ногтей гель-лаком это удобно, но может повреждать ногти.

По словам дерматолога Светланы Якубовской, как только вы заметили малейшие изменения, не покрывают ногти гель-лаком, сообщает "24 здоровье".

Если ухудшается состояние ногтей:

1. Обратитесь к дерматологу, чтобы исключить повреждения ногтей грибковой инфекцией

2. Если грибок ногтей обнаружено - займитесь лечением по рекомендациям врача;

3. Грибка нет, - приступите к восстановлению ногтевых пластин.

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Как восстановить ногти после гель-лака?

В среднем ежемесячно ноготь отрастает на 3.5 мм. Ни один лак не заставит их расти быстрее. Все "рекомендованные" средства покрывают ноготь и "склеивают" поврежденную поверхность не давая им крошиться и ломаться дальше.

Улучшить состояние ногтей сложно - это неживая ткань, и важно предотвратить их дальнейшее повреждение, поэтому стоит обрезать их максимально коротко. Также мытья посуды и любой контакт с химией должно происходить только в перчатках.

Питание должно быть сбалансированным, содержать белок и железо. Кальций не имеет никакого отношения к росту ногтей, поэтому не стоит тратить деньги на различные БАДы и "витамины для ногтей". Лучше купить хороший увлажняющий крем.

Каждый сезон вместе с новыми трендами в одежде, появляются и новые дизайны маникюра. Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета.

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