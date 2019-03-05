Как весенняя депрессия влияет на кожу

В любое время нужно ухаживать за кожей

Чтобы весна принесла только положительные последствия для кожи, нужно делать тоник, маски, пользоваться увлажняющими средствами и травами.

Для того, чтобы приготовить тоник, нужно взять чайную ложку листьев зеленого чая и залить стаканом кипятка, накрыть крышкой и оставить на ночь.

Для кожи вокруг глаз сделайте экспресс компресс. Для этого замочить ватные диски тоником из зеленого чая и наложить на веки. Снять через 15 минут.

Еще один тонизирующее средство - косметический лед. Для этого возьмите различные травы. По одной чайной ложке трав насыпьте в емкость и залейте кипятком. С утра несколько секунд разотрите его в руках, чтобы он немного оттаял, и протрите лицо по массажным линиям, советует ukr.media.

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Увлажняющие средства можно заменить оливковым маслом.

Делайте маски для лица. Возьмите 100 г меда, 100 г растительного масла, 2 желтка - хорошо размешайте и подогрейте. Держать маску нужно 5-7 минут.

Мужчинам также нужно ухаживать за кожей. Для этого нужно очистить кожу лица утром перед процессом бритья и вечером перед сном. При этом использовать нужно мыло без лаурилсульфат, очищающие противовоспалительные тоники или мягкое увлажняющее молочко. Увлажнять или питать кожи и вечером и делать глубокую очистку раз в неделю с помощью скраба или пилинга.