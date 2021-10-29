Как вакцинироваться после выздоровления от коронавируса – объяснение Минздрава

Вакцинироваться можно спустя 28 дней после болезни. Фото: Pexels

После выздоровления от коронавируса можно отсрочить вакцинацию на три месяца.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Прививаться после течения Covid-19 можно и раньше, но не менее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.

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"Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза Covid-19. Срок действия справки – до трех месяцев", - говорится в сообщении.

В Моршине во Львовской области, где вакцинированы против Covid-19 почти 75% населения, только одну больную госпитализировали с коронавирусом. Женщина не вакцинирована.