Как вакцинироваться после выздоровления от коронавируса – объяснение Минздрава

 
Ексклюзивы
1/5
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 954
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 810
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 936
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1953
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2412
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 558
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1314
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6876
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2664
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
6
2
5
12
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Новорожденной пересадили сердце животного
Новорожденной пересадили сердце животного
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2 Просмотров: 1503
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 900
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 837
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2691
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 198
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 11:55

Как вакцинироваться после выздоровления от коронавируса – объяснение Минздрава

  Комментировать
Как вакцинироваться после выздоровления от коронавируса – объяснение Минздрава
Вакцинироваться можно спустя 28 дней после болезни. Фото: Pexels

После выздоровления от коронавируса можно отсрочить вакцинацию на три месяца.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Прививаться после течения Covid-19 можно и раньше, но не менее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обнаружили больше всего Covid-больных с начала пандемии

"Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза Covid-19. Срок действия справки – до трех месяцев", - говорится в сообщении.

В Моршине во Львовской области, где вакцинированы против Covid-19 почти 75% населения, только одну больную госпитализировали с коронавирусом. Женщина не вакцинирована.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как вакцинироваться после выздоровления от коронавируса – объяснение Минздрава». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 6318
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 5580
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 5247
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5139
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 3834
Здоровье
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 Просмотров: 792
Что делать после вакцинации – советы врача
Что делать после вакцинации – советы врача Просмотров: 882
Врач развенчал миф о заражении Covid-19 через вакцину
Врач развенчал миф о заражении Covid-19 через вакцину Просмотров: 333
Ляшко: 80% госпитализированных Covid-пациентов – кислородозависимые
Ляшко: 80% госпитализированных Covid-пациентов – кислородозависимые Просмотров: 99
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
6
 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
16
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
8
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
3
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 785
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть