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пятница, 26 марта 2021 12:31

Как в Украине будет происходить повторная вакцинация от коронавируса

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Как в Украине будет происходить повторная вакцинация от коронавируса
Повторная вакцинация должна начаться в конце мая 2021 года. Фото: Reuters

Повторная вакцинация против коронавируса препаратом CoviShield начнется в конце мая 2021 года.

500 доз из первой партии используют для первой прививки, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Українська правда".

Такое решение приняли из-за увеличения интервала между прививками препаратом CoviShield. Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике в Украине рекомендовала МЗ делать 2-ю прививку на 12-ю неделю после первой вакцинации.

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"Мы строили свою стратегию иммунопрофилактики таким образом, чтобы 250 тыс. доз из этих 500 использовать в течение первых 28 дней. А на 29 день вернуться для проведения повторной второй прививки. В то же время 10 февраля Всемирная организация здравоохранения опубликовала информацию стратегической группы по иммунопрофилактике, в которой говорится, что наибольшая эффективность от проведенного второй прививки происходит на 8-12 неделю", - пояснил Ляшко.

Производитель рекомендует давать 2 инъекции вакцины с интервалом от 4 до 12 недель. Доза CoviShield эффективно защищает с 22 по 90 день после введения.

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Самолет из Стамбула приземлился в аэропорту Борисполь. Ранее сообщалось, что в первой партии привезут 215 тыс. доз. Всего Украина заказала 1,9 млн доз.

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