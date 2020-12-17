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четверг, 17 декабря 2020 13:27

Как украинцев будут прививать от коронавируса - представили Нацплан

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Как украинцев будут прививать от коронавируса - представили Нацплан
Людей в Украине будут вакцинировать в три этапа. Фото: pixabay

Национальный план по вакцинации от коронавируса готовит Министерство здравоохранения.

Указ министерства, которий начнет кампанию иммунизации украинцев, подпишут в пятницу, 18 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"К составлению этого Нацплана привлечены не только украинские эксперты, но также эксперты ВОЗ, UNICEF. Это должен быть очень четкий план вакцинации, где нет никаких мелочей, но четко и пошагово отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть", - отметил министр.

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В Национальном плане отдельно должно идти и о вакцинации украинцев, живущих на временно оккупированной территории Украины. По словам Степанова, вакцинация будет осуществляться в 3 этапа.

1-й этап, когда в Украине будет низкий доступ к вакцинам - не более 10% от общего количества населения. Планируется охватить не менее 700 тыс. населения.

Приоритетные группы: медицинские работники, особенно те, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусной болезни; военнослужащие Вооруженных сил Украины, участвующих в операции объединенных сил; работники социальной сферы, особенно те, которые обслуживают пожилых людей; люди, которые находятся в местах долгосрочного ухода - в интернатах, домах для лиц пожилого возраста и т.д.;персонал таких заведений.

Период осуществления зависит от того, когда Украина получит первые вакцины.

"Мы рассчитываем, что это произойдет как можно быстрее - уже в феврале, чтобы мы начали вакцинацию из медицинских работников", - пояснил министр.

На 2-м этапе будут вакцинированы люди после 60 лет, включая тех, кто относится к лицам медицинского риска. Те, которые имеют сопутствующие заболевания. Это работники учреждений образования, дошкольных, школьных и высших учебных заведений, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и ВСУ.

На 3-м этапе, когда Украина будет иметь уже умеренный доступ к вакцине, будет вакцинировано остальных граждан - люди в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезни.

Осуществлять вакцинацию Минздрав планирует на базе существующих кабинетов прививки. Таких в Украине 11 346. Также создадут мобильные бригады по иммунизации во всех регионах Украины, которые будут иметь необходимую технику для перевозки вакцин. В министерстве надеются, что такие мобильные бригады смогут делать 190 тыс. прививок еженедельно. Иммунизация будет осуществляться через сеть семейных врачей. В семейной медицине в Украине работает 23 795 врачей первичной медицинской помощи.

По словам Степанова, министерство также прорабатывает логистику транспортировки. Некоторые вакцины требуют специальных холодильников для транспортировки при температуре -70 ° C.

"Мы имеем небольшие мощности государственные. Кроме того, уже проработана возможность с частными структурами, которые имеют такие холодильные мощности. Наша цель - чтобы ни одна доза вакцины не потеряла своей актуальности. Расчетная возможность - это то, что мы теоретически можем делать, это 2 миллиона прививок в неделю, если будут привлечены все. И это рассчитано по количеству времени, которое необходимо на проведение прививки ", - говорит Степанов.

Украине необходимо получить первые партии вакцины в январе. Пока что наше государство не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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