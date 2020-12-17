Украины нет в перечне приоритетных государств для получения вакцины

Пока наше государство не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины. Фото: pixabay

Украине необходимо получить первые партии вакцины в январе.

Пока что наше государство не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. К сожалению, мы пока что не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим работаем", - сказал президент.

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По его словам, вопрос обеспечения Украины лицензированной вакциной от коронавируса является крайне важным.

"Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", - добавил Зеленский.

В государственном бюджете на 2021 год недостаточно средств выделено на вакцинацию от коронавируса. Министерство здравоохранения в поиске новых путей получения дополнительных средств. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.