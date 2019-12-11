Как ухаживать за зубами с винирами

Виниры - отличное решение, чтобы скрыть видимые дефекты зубов

Виниры — это накладки на зубы, которые покрывают всю их видимую поверхность.

Как говорят специалисты клиники Porcelain, керамические виниры — отличное решение, чтобы скрыть видимые дефекты, изменить цвет или форму зубов. С эстетической точки зрения они решают многие проблемы: делают зубы белыми и красивыми, закрывают щели, скрывают сколы и надломы. В стоматологической клинике Porcelain в Киеве можно поставить качественные виниры. На сайте можно узнать подробно о стоимости и этапах их установки.

Красивыми и белыми виниры останутся лишь при правильном уходе. Так как поверх керамики нанесена глазурь, то уход за ней регламентируется. Тонкие накладки хрупкие и неустойчивые к повреждениям, поэтому необходимо соблюдать определенные правила. Рассмотрим их более подробно.

Правила ухода

Ухаживать за винирами несложно, как и за своими зубами, если помнить о нескольких важных рекомендациях:

• не использовать абразивные зубные пасты и порошки — частички повреждают поверхность виниров. Они становятся тусклыми и могут приобрести дефект;

• подбирать мягкую зубную щетку, а для ухода за деснами использовать ирригатор;

• всегда тщательно вычищать места стыков винира и зуба — есть риск вторичного кариеса по границе. В этом случае помогут мягкие специальные ершики и флоссы;

• раз в полгода посещать стоматолога для проведения профилактического осмотра и профессиональной чистки.

Необходимые ограничения

Керамические виниры при грамотном уходе и соблюдении всех рекомендаций врача практически не уступают своим, настоящим зубам. Современный материал имеет длительный срок службы. Однако на сверхпредельные нагрузки керамические накладки не рассчитаны. Как и своими зубами, ними нельзя отгрызать твердые предметы, открывать крышки или пытаться разгрызть ореховую скорлупу.

Общие рекомендации:

• не грызть семечки зубами, а только очищать вручную;

• не разгрызать орехи, не открывать зубами скорлупу;

• не грызть леденцы и карамельки;

• беречь зубы от резкого перепада температур;

• избегать ударов, например, при занятиях спортом. Дополнительно использовать защитные капы.

На сегодняшний день виниры — это щадящая альтернатива коронкам. Единственный их минус — выше цена, которая зависит от качества материала и особенностей установки.