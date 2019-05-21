Как ухаживать летом за волосами

Волосы не очень рады жаркому солнцу и влиянию ультрафиолета на них

Для того чтобы волосы летом имело красивый вид, необходимо заботиться о цвете, правильно делать укладку и пользоваться сухим шампунем.

Нужно защищать волосы от солнца. Для этого подойдут спреи и кондиционеры, в которых содержится SPF.

Можно сначала нанести кондиционер, а затем спрей.

Необходимо обратить внимание на увлажняющие и питательные маски и использовать их несколько раз в неделю.

Не стоит мыть голову перед походом на море или бассейн. Так лишается естественную защиту, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Для лучшего эффекта пользуйтесь шампунем с кератином. Также можно пользоваться сухим шампунем. Он не повреждает структуру волос, а решит проблему грязной головы.

Всегда нужно правильно питаться. В нашем организме все взаимосвязано, поэтому стоит употреблять продукты с высоким содержанием железа, протеина и цинка. Они очень благотворно влияют на рост и здоровый вид волос.