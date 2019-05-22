Как уберечь ребенка от ожирения

Грудное вскармливание снижает риск возникновения ожирения

Для того чтобы у ребенка с детства не было ожирения его нужно правильно кормить грудным молоком.

Не стоит использовать искусственное вскармливание. Необходимо постоянно кормить ребенка грудным молоком.

Отлучать малыша от груди быстро не нужно, советует Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.

Чем дольше ребенок получает молоко матери, тем надежнее она защищена от появления ожирения ..

Необходимо первые шесть месяцев давать ребенку исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорма, рассказывает 24tv.ua.

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Те дети, которых кормят искусственными продуктами более подвержены риску набора лишних килограммов.

Кормить ребенка грудью можно до двух лет "или дольше".

Было исследовано состояние здоровья детей младшего школьного возраста из 21 стран. С 13,7 миллиона, что попали под наблюдение ученых, 400000 детей уже имеют крайнюю степень заболевания, а проблемы с лишним весом наблюдаются у каждого пятого ребенка.