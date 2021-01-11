Как справиться со скачками давления от изменения погоды

Высокое артериальное давление снижают шиповниковым чаем. Фото: solena.ua

Гипертоников называют людьми-барометрами. Они молниеносно реагируют на перепады еще за 1-2 дня до перемены погоды.

При повышенном давлении сосуды и органы испытывают сильную нагрузку от лишнего кровоснабжения. При гипотонии наоборот возникает кислородное голодание.

Когда после похолодания резко наступает потепление - снижается уровень кислорода в воздухе. От этого может развиться гипертонический криз - внезапное значительное повышение артериального давления от базового уровня. Из-за высокого давления нарушается полноценное функционирование внутренних органов. От этого может развиться мозговой инсульт, инфаркт миокарда, отек легких.

Об этом рассказывает Александр Стецько, терапевт из Сум.

"Меняется давление в природе, меняется он и в организме. Это как взаимосвязанные сосуды. Когда организм здоров - выравнивание давления происходит быстро, а когда есть сбои - это выливается головными болями и прыжками артериального давления. При этом надо не жалеть себя. Даже если болит голова, надо не сидеть дома. А наоборот - прогуляться", - объясняет врач.

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Легкие физические упражнения помогают организму лучше адаптироваться. Чем активнее человек, тем больше кислорода поступает в организм, а значит стабилизируются все системы.

В отличие от гипотоников давление которых только снижается, реакция гипертоников на изменение погоды может быть непредсказуемой. Давление может упасть, а может подскочить, что представляет серьезную угрозу всему организму.

"Чтобы избежать резких перепадов артериального давления, нужно придерживаться оптимального графика сна. Также не стоит злоупотреблять поваренной солью - недосаливать пищу, не употреблять маринадов, консервированных продуктов и копченостей. Полезно пить отвар или настойку из шиповника. Они укрепляют и тонизируют сосуды, приводит в норму артериальное давление", - советует Александр Стецько.

Высокое кровяное давление в любом возрасте может ускорить развитие деменции - синдрома стойкому нарушению умственных функций вследствие органического поражения мозга. Это доказывает исследование, опубликованное в журнале American Heart Association journal Hypertension.