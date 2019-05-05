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воскресенье, 05 мая 2019 22:25

Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
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Во Львове состоялся тренинг "Базовая поддержка жизнь" от ветеранской организации TacCat First Aid
Фото: Валерий Шмаков
Участники тренируют прием Геймлиха: первая помощь когда что-то застряло в горле
Парамедик и участник АТО Людмила Билека показывает как проверять дыхания у пострадавшего
Во Львове состоялся тренинг "Базовая поддержка жизнь" от ветеранской организации TacCat First Aid
Во Львове состоялся тренинг "Базовая поддержка жизнь" от ветеранской организации TacCat First Aid

Во Львове в помещении URBAN библиотеки состоялся тренинг "Базовая поддержка жизни" от ветеранской организации TacCat First Aid. Парамедик и участник АТО Людмила Билека учила спасать жизни и правильно действовать в ситуациях, связанных с внезапным недомоганием.

К сожалению, в Украине 70% людей умирает до приезда скорой (в других странах Европы около 30%), причин много - плохие дороги, отсутствие культуры пропускания скорой, отсутствие маркировки улиц. Но основная проблема - очевидцы боятся оказывать первую помощь, или не умеют это делать.

На курсе объясняли, как действовать в ситуациях, которые встречаются чаще всего, и могут привести к смерти. Среди них - потеря сознания, инсульт, сердечный приступ, судороги, перекрытия дыхательных путей (человек подавился).

"Ежегодно в Украине регистрируют 111 тысяч новых инсультов. Если инсульт вовремя не диагностировать, человек может остаться с односторонним параличом. 50% людей умирает в первый год после инсульта от осложнений. Лишь 20% больных возвращаются к нормальной жизни. Поэтому стоит знать признаки инсульта и быстро его диагностировать воспользовавшись простым алгоритмом FAST:

- Faсe - попросить пострадавшего улыбнуться (так лучше будет видно асимметричную улыбку, поскольку один угол рта поднимается, а другой остается опущенным).
- Arms - попросить пострадавшего поднять руки, он может поднять только одну, или с разной силой
- Speech - речь может быть спутанной, нечеткой
- Time - скорейший вызов 103. Чем быстрее пострадавший окажется в больнице, тем лучше это будет для его восстановления ", - объясняет Людмила Билека.

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Часто увидев человека, лежащего на улице без сознания, люди проходят мимо. Причин много, от равнодушия к боязни ответственности. Срабатывает самооправдания "да он просто пьяный, я только получу в ответ кучу негатива и брани". Но это может быть как пьяный, так и жертва инсульта. Одно не отменяет другого. Поэтому всегда лучше проверить, поскольку жизнь важнее временного дискомфорта.

Если человеку стало плохо в людном месте, нередко начинается паника, крики и сам пострадавший начинает паниковать еще больше. Поэтому следует говорить не только с потерпевшим, но и с окружающими, делегировать им задачи - кого отправить "по воду", другого — встречать скорую, а главное найти в толпе помощников. Пострадавшего перевести в полусидячее удобное положение или стабильно боковую позицию и следить за жизненными показателями до приезда скорой.

"Если происходит остановка кровообращения, смерть мозга наступает через 5-7 минут, максимум до 10 мин. Без кислорода начинают отмирать клетки мозга. Чтобы сохранить мозг живым стоит как можно скорее начать делать сердечно-легочную реанимацию. Каждая минута промедления забирает 10% от возможности выжить. А сколько времени едет скорая? 8-10 минут в лучшем случае? - вот поэтому без первой помощи очевидцев шанса выжить почти нет - рассказывает Людмила.

Во время пожара на рождественской ярмарке в центре Львова, пострадавших до приезда медиков спасал боец ВСУ.

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