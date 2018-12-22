Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке

Во время пожара на рождественской ярмарке в центре Львова, пострадавших до приезда медиков спасал боец ВСУ.

"Прохожие сообщили, что неподалеку от места происшествия есть пострадавшие. К ним подбежал парень в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь, разговаривать с пострадавшими, шутил, чтобы не теряли сознание", - написал в Facebook офицер регионального медиа-центра Министерства обороны, подполковник Владимир Скоростецкий.

Героем в военной форме оказался 24-летний военнослужащий по контракту старший солдат Андрей Алямський. Уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

По прибытию медиков всех пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени.

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"К молниеносным решениям и уверенным действиям в экстремальных ситуациях парню не привыкать. Ведь, в течение двух лет он проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Военная часть в которой он проходил службу защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат Андрей Алямський исполнял обязанности военного парамедика. Почти каждый день сталкивался с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами и ожогами. Поэтому не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских и бросился оказывать помощь", - рассказал Скоростецкий.

"Знание первой домедицинской помощи всегда могут спасти чью-то жизнь. И если вы видите, что кому необходима такая помощь, то никогда не проходите мимо", - говорит Андрей Алямський.

Сейчас Андрей проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184 Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Командование и сослуживцы высоко оценивают боевой и практический опыт военнослужащего.

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове вспыхнула деревянная будка. Было слышно несколько взрывов. По версии следствия сдетонировали газовые баллоны. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности. В связи с произошедшим принято решение приостановить работу ярмарки, пока районные комиссии будут ее обследовать.