На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар.
Пожар произошел в избушке рождественской ярмарки ресторана "Реберня", - пишет "Твоє місто".
Также очевидцы сообщают, что было слышно три взрыва. Вероятно взорвался газовый баллон. Известно также, что огнем повредило и соседние домики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горели отделения российских банков
По словам представителя ДСНС Львовщины Виталия Туровцева, пожар ликвидирован. Спасатели сообщили, что в результате инцидента пострадали четыре человека.
К ликвидации привлекли 18 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Из-за взрыва ярмарка прекратила свою работу
Террористическая организация "Исламское государство" заявила, что Шериф Шекат, который открыл огонь по прохожим на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, был "солдатом ИГИЛ"
Комментарии