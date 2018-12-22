На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие

К ликвидации привлекли 18 спасателей и 3 единицы спецтехники. Фото: varta1.com.ua

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар.

Пожар произошел в избушке рождественской ярмарки ресторана "Реберня", - пишет "Твоє місто".

Также очевидцы сообщают, что было слышно три взрыва. Вероятно взорвался газовый баллон. Известно также, что огнем повредило и соседние домики.

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По словам представителя ДСНС Львовщины Виталия Туровцева, пожар ликвидирован. Спасатели сообщили, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

К ликвидации привлекли 18 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Из-за взрыва ярмарка прекратила свою работу

Террористическая организация "Исламское государство" заявила, что Шериф Шекат, который открыл огонь по прохожим на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, был "солдатом ИГИЛ"