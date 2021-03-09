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вторник, 09 марта 2021 16:12

Как проходит вакцинация от Сovid-19. Инфекционист рассказал о собственном опыте

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Как проходит вакцинация от Сovid-19. Инфекционист рассказал о собственном опыте
Инфекционист Андрей Процик вакцинировался от Covid-19. Фото: предоставлено Андреем Проциком

Прививка от коронавирусной инфекции безболезненная. Проводит медработник с мобильной бригады. То, что после введения препарата на следующий день может подняться температура, свидетельствует о том, что организм отреагировал на вакцину.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Процик, инфекционист из Ивано-Франковска.

"Вакцинировали меня во вторник. Ходят различные мифы и мысли по этому вопросу. Как инфекционист понимаю, что лучшего метода профилактики инфекционных болезней, чем вакцинация, в мире нет", - говорит врач.

Индийскую вакцину Covishield доставили в медицинское учреждение в специальном холодильнике с соблюдением температурных условий хранения от 2°С до 8°С.

"Я подписал согласие, что даю разрешение на прививку. Оно универсальное для любой вакцинации. Мне предоставили инструкцию на английском и украинском языках. Инъекцию сделали на территории медицинского учреждения. Туда приехала мобильная бригада. Люди обучены хорошо. Четко отвечали на поставленные им вопросы и разбирались в своей работе. Инъекцию делали в руку - в область плеча. Прививку провели за несколько секунд. Достали маленький шприц с иглой и вкололи. Было не больно. После этого я некоторое время подождал, чтобы не возникли какие-то реакции", - добавляет Процик.

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Инфекционист утверждает, в тот день самочувствие было хорошим. На 2-й поднялась температура.

"Это хорошо, ведь организм понял, что к нему что-то попало и иммунная система начала реагировать. Выпил парацетамол, и все прошло. Когда я вакцинировался от дифтерии и столбняка, у меня были ощущения примерно такие же. Чувствую себя хорошо", - отмечает инфекционист.

Когда вакцину вводят пациенту, она побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию. Прививки делают дважды с интервалом 4-12 недель.

"Что касается индийской вакцины, считается, что лучший интервал между 1-й и 2-й дозой - 12 недель. Но если это врач старшего возраста с сопутствующей болезнью, который работает в инфекционном отделении - у него иммунитета еще не достаточно. Поэтому ему рекомендуют вакцинироваться через 4 недели. Если человек молодой, здоровый и не в группе риска, возможно, ему лучше и подождать. Здесь много тонкостей, которые еще исследуются. Несмотря на это, вакцина безопасна, организационные вопросы со временем разрешатся", - добавляет Процик.

За последние сутки в Украине обнаружили 3261 нового больного коронавирус. Из них детей - 160, медработников - 54.

Автор: Влада Москвитис
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09
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