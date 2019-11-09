Как правильно выбрать маску для лица: основные ошибки

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 252
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 144
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
2 Просмотров: 945
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2574
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2052
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2196
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5148
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1134
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 837
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3663
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2052
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
Просмотров: 144
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
суббота, 09 ноября 2019 11:58

Как правильно выбрать маску для лица: основные ошибки

  Комментировать
Автор: Екатерина Романчук
  Евгений Симонец советует воспалительный процесс в легких снимать молоком
Евгений Симонец советует воспалительный процесс в легких снимать молоком

В сезон сжигания листьев полезно носить респираторную маску с маркировкой N95 или P100. Она задерживает частичку дыма, которые оседают на дыхательных путях и вызывают отек легких.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог, торакальный хирург.

"В Украине нет культуры ношения маски. Люди не умеют ее ни носить, ни выбирать. Слишком маска приводит к тому, что к горлу все равно попадет грязный воздух. Маска должна быть четырехслойная, чтобы задерживала частицы пыли. Ее нужно менять через 2 часа и выбрасывать. Не стирать или гладить, - говорит врач.

Особенно на дым реагируют люди с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких. Испытывают недостаток воздуха. Им трудно вдохнуть и выдохнуть. Появляются свистящие хрипы от сбора мокроты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали действенную методику отказа от привычки курить

1. Полезно пить и полоскать горло ромашковым чаем.

2. Полоскание содой лучше заменить щелочные минеральные воды.

3. Следует пить молоко для уменьшения воспалительного процесса и промывать нос соляным раствором.

Сосудосуживающие препараты вредны, потому что еще больше провоцируют риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты запрещены людям с повышенным артериальным давлением.

В Харькове открыли первую в Украине лабораторию голоса. Она будет помогать представителям профессий, которые много говорят.

Сейчас популярна сфера спикерства, отчего и возникла проблема исчезновения голоса. Ранее этом не уделяли внимания. Охрип то и охрип, а сейчас людям могут помочь.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно выбрать маску для лица: основные ошибки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 110175
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 22870
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 22635
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
27
 Просмотров: 11727
Два друга искали потерянное кольцо, а нашли клад
Два друга искали потерянное кольцо, а нашли клад Просмотров: 10980
Здоровье
Как недосып влияет на размер заработной платы: вывод ученых
Как недосып влияет на размер заработной платы: вывод ученых Просмотров: 234
Чем полезна брусника
Чем полезна брусника Просмотров: 351
Директора Национального института рака отстранили от исполнения обязанностей
Директора Национального института рака отстранили от исполнения обязанностей Просмотров: 351
Появился новый штамп ВИЧ-инфекции
Появился новый штамп ВИЧ-инфекции Просмотров: 720
Изменения до неузнаваемости: редкая болезнь исказила девушку
Изменения до неузнаваемости: редкая болезнь исказила девушку 1 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
7
На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ
5
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
4
Притула отреагировал на скандал с Молочным
4
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
2
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
Голосов: 793
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua