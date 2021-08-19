Как правильно повысить иммунитет у детей перед школой

Закаливание дома укрепляет организм школьников. Фото: 29.sadok.zt.ua

Перед школой не надо даже слишком стимулировать детский иммунитет. На самом деле, никто ничего не может сделать с ним. Он и так работает. Если ребенок часто болеет, то иммунная система созревает и формирует иммунную память. Она распознает всех возбудителей, с которыми ребенок встречается, и мобилизует защиту для отпора.

Об этом рассказала Gazeta.ua Галина Ермолова, столичный педиатр, кандидат медицинских наук.

"Полезно закалить. Контрастный душ - самая доступная процедура, которую надо начинать с 36 градусов. Каждые четыре дня снижать на два градуса, пока не дойдет 24 градуса. Это закаляет рецепторы и улучшает работу всех органов. Кто не рискует сразу полностью мочить все тело, могу делать ванночки для ног. в одном тазике теплая вода, в другом - прохладная. На коже стопы находится много рецепторов, что реагируют по-новому. Это дает толчок для развития коры головного мозга и нервной системы", - пояснила експертка.

Также кутать, не бояться открытых окон, проветривать помещение. Тогда дети будут легче переносить заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ошибки выбора рюкзака: что должны знать родители школьников

Для общего оздоровления детей лучше всего поехать к морю. В карантин это трудно, поэтому достаточно повторить санаторные мероприятия дома. Делать обтирания водой или принимать ванны с мятой или мелиссой. Или запарить иглы сосны, пихты, туи, ели кипятком, процедить и добавить в ванну.

По данным Центра по контролю и профилактике заболевания, почти 40% людей регулярно питаются фастфудом и подвергают свой организм опасности. Как отмечают специалисты, кроме ожирения и избыточного веса такая пища может спровоцировать развитие еще пяти опасных заболеваний. Какие заболевания могут у вас появиться, если вы регулярно питаетесь фастфудом.