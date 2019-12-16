Как правильно останавливать кровотечение: частые ошибки

При венозном кровотечении повязку из марли туго забинтовывают Фото: vseosvita.ua

Остановить кровь должен уметь каждый. Рану надо прижать - ладонью или жгутом.

Как правильно это делать рассказывает Валентина Костюк, гематолог из Полтавы.

"Жгут нужен, когда кровотечение сильное. Прекращает поток крови в часть конечности. Но может привести к повреждению нервов, кровеносных сосудов. Поэтому оставлять рекомендуют не более чем на час. По пояс используют пояс или платок", - рассказывает врач.

Есть два вида кровотечения - венозная и артериальная.

1. Венозное кровотечение темного цвета и течет спокойным потоком.

Если травмированы конечности, их поднимают выше уровня сердца. Это снизит давление на сосуды. Затем накладывают повязку из марли. Туго забинтовывают.

2. При артериальном кровотечении кровь алая, бьет фонтаном.

Артерию следует прижать пальцами выше повреждения. Так кровь не прибывать к ране. Накладывают мягкую ткань.

Бинтовать следует плотно, но не туго. Каждый слой заматывать так, чтобы предыдущий был перекрыт наполовину.

Далее накладывают резиновый жгут выше поврежденного места.

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У врачей есть 24 часа, чтобы пришить отрезаны пальцы. Для кисти или стопы этот срок составляет 10-12 часов. Чем меньше отрезана часть, тем меньше времени для пришивания. Как нужно доказать ампутированную часть тела в больницу - далее в статье. Хирурги операцию делают под микроскопом. Сначала скрепляют кости руки металлическими фиксаторами - спицами. Затем сшивают сухожилия, нервы и вены. В последнюю очередь - артерии. И запускают отрубленную конечность в кровоток.