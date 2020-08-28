Как подорожником улучшить потенцию

Потенцию улучшает подорожник. Фото: botanichka.ru

Подорожник помогает не только остановить кровотечение. Он способствует выведению слизи из бронхов и уменьшению кашля. Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.

Настои из этого растения улучшают потенцию. Помогают при бессоннице, коклюше, бронхите, гастрите, язве.

Об этом рассказывает столичный фитотерапевт Виктор Деркач.

"Это растение универсальна. Стоит им запастись, поскольку неизвестно, на что в течение года будет болеть кто-то из семьи. Его можно уже сейчас срезать после дождя. Тогда больше витаминов", - объясняет специалист.

Растение раскладывают под навесом на одеяле или подвязывают пучками на веревке.

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Столовую ложку измельченных листьев нужно залить стаканом кипятка. Настоять час и процедить. Принимать по половине стакана настоя три раза в день.

При ангине этим настоем полощут горло.

Мякоть сливы по составу богаче, чем яблоки или груши. Содержит различные витамины и микроэлементы, которые полезны организму и психике. Там много цинка, меди, кальция, натрия, йода, фосфора, железа, калия, пектинов, витаминов РР, С, Е, бета-каротина и витаминов группы В. Употребление слив позволяет вывести из организма шлаки, радионуклиды и канцерогены.