Как оздоровить спину при сидячей работе

Фото: smak.ua

Сидячая работа изнашивает позвоночник безвозвратно. Чтобы этого не произошло, стоит все время следить за осанкой.

Нагрузка на позвоночник при сидячей работе сравнимо с поднятием тяжестей, так что длительное статическая нагрузка для спины может быть опаснее кратковременное динамическое.

Чтобы минимизировать последствия сидячей работы и малоподвижности на позвонки, следует часто менять позу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правда шокирует: сколько родинок допустимо иметь на теле без рака

Распространенной проблемой при сидячей работе является боль и дискомфорт в шее из-за повышенного напряжения шейных позвонков. Нужно периодически делать разминку: для этого в воздухе носом напишите все буквы алфавита. При первой возможности следует вставать, пройтись по кабинету. От постоянного ношения каблуков лучше отказаться.

Для спины полезные езда на велосипеде и плавание в бассейне.

Остановка сердца не всегда сопровождается болью. Есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о внезапной смерти. О них мало кто знает. Опасны боль в плече и тошнота. Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час до внезапной остановкой сердца.