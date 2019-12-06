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понедельник, 09 декабря 2019 09:40

Как оздоровить спину при сидячей работе

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Как оздоровить спину при сидячей работе
Фото: smak.ua

Сидячая работа изнашивает позвоночник безвозвратно. Чтобы этого не произошло, стоит все время следить за осанкой.

Нагрузка на позвоночник при сидячей работе сравнимо с поднятием тяжестей, так что длительное статическая нагрузка для спины может быть опаснее кратковременное динамическое.

Чтобы минимизировать последствия сидячей работы и малоподвижности на позвонки, следует часто менять позу.

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Распространенной проблемой при сидячей работе является боль и дискомфорт в шее из-за повышенного напряжения шейных позвонков. Нужно периодически делать разминку: для этого в воздухе носом напишите все буквы алфавита. При первой возможности следует вставать, пройтись по кабинету. От постоянного ношения каблуков лучше отказаться.

Для спины полезные езда на велосипеде и плавание в бассейне.

Остановка сердца не всегда сопровождается болью. Есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о внезапной смерти. О них мало кто знает. Опасны боль в плече и тошнота.

Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час до внезапной остановкой сердца.

medikforum.ru
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Дата
09
декабря

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