Как оптимизм продлевает жизнь

Оптимизм продлевает жизнь.

Результаты метаисследования 15 научных работ установили, что у людей с оптимистичными взглядами на будущее, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 35% ниже и на 14% ниже риск преждевременной смерти.

Обзор научных публикаций был проведен после опубликованного в прошлом месяце исследования специалистов из Бостонского университета. Они пришли к выводу, что оптимисты чаще становятся долгожителями, передает "24 канал".

Команда ученых во главе с профессором Аланом Розански из клиники Маун-Синай, изучила показания 23 тыс. человек в возрасте от 2 до 40 лет.

Значительная часть продемонстрировала связь между позитивным мышлением и низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

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Обобщив результаты, ученые обнаружили- оптимисты становились жертвами сердечных приступов на 35% реже, а преждевременная смерть настигала их на 14% реже.

Связь подтверждался даже тогда, когда ученые исключали такие факторы, как наличие заболеваний, уровень образования, наличие депрессии и уровень физической подготовки.

Исследование подтвердило, что позитивное мышление не зависит от генетических факторов. Это значит, что отношение человека к жизни потенциально можно улучшать, и как следствие - улучшать состояние здоровья.

Объяснением такого эффекта от положительного образа жизни есть следующие факторы: оптимисты склонны есть полезную пищу, заниматься спортом, не зацикливаться на проблемах.

Пиво укрепляет кости, уменьшает риск ревматоидного артрита, служит профилактикой инфаркта и инсульта, защищает от почечных камней и помогает предотвратить слабоумие.