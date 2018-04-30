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четверг, 03 мая 2018 21:22

Как одиночество убивает человека

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Как одиночество убивает человека
Одиночество вреднее выкуренную пачку сигарет Фото: ua.news

Одиночество чаще испытывают молодые люди от 18 до 22 лет. Оно для них так же вредное, как и пачка выкуренных сигарет в день.

Об этом сообщает Cigna.

Ученые Калифорнийского университета провели исследование с 20 тысячами опрошенных. После него они сравнили одиночество с курением. По их словам, вред такой же или даже хуже, как и от 15 выкуренных сигарет в день.

В исследовании говорится, что соцсети не влияют на чувство одиночества. Молодые люди, которые регулярно ими пользуются, точно так же чувствуют себя одинокими, как и те, кто не имеет к ним страсти.

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Чтобы избежать одиночества, медики рекомендуют хорошо спать, проводить время с семьей, заниматься физическими упражнениями и не работать слишком много.

В Корее создали робота, который поможет бороться с одиночеством. Фрибе - устройство для коммуникации людей, проживающих в одиночку.

Корейские инженеры из Университета Йонсей создали робота для одиноких людей. Он не заменяет человеческое общение, а служит средством коммуникации. Разработку представили на конференции HRI 2018.

Внешне Фрибе напоминает кота. В качестве лица установлен экран. На нем отображаются глаза, выражающие различные эмоции. За счет датчиков и анализаторов робот определяет, что делает хозяин. Передает информацию такому устройству, который у знакомых.

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03
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