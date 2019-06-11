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вторник, 11 июня 2019 15:48

Как обезопасить себя от игровой зависимости - советы психолога

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Как обезопасить себя от игровой зависимости - советы психолога
Нужно четко представлять границу между виртуальной и реальной жизнью. Фото: УНН

У ценителей компьютерных игр может развиться зависимость. Она выражается в неконтролируемом увлечении видеоиграми, которое преобладает над реальной жизнью.

"Видеоигры, используемые в разумных пределах, имеют определенный психотерапевтический эффект, способствуют снятию напряжения и снижению уровня тревожности. Однако в случае злоупотребления могут приводить к противоположному эффекту. Вызывают повышение уровня тревожности, раздражительности и развитие агрессивного поведения", - говорит кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева, передает УНН.

Злоупотребление видеоиграми может способствовать полному уходу от реальности и развитию психологической игровой зависимости.

Дети с игровой зависимостью имеют проблемы с успеваемостью. У них нарушаются отношения в семье и в школе, возникают проблемы со здоровьем и психикой. Взрослые с игровой зависимостью могут иметь профессиональные и семейные конфликты. У них возникают проблемы социального, финансового и правового характера.

"В случае игрового расстройства игрок возвращается в реальный мир только для того, чтобы удовлетворить базовые физиологические потребности, и снова погружается в игру. При этом пребывание игрока в киберпространстве может достигать 18 и более часов в сутки", - отметила Бугаева.

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Люди с игровой зависимостью не могут контролировать время, которое тратят на игры.

"Игрок, отождествляя себя с героем игры, реализуется в виртуальном мире, удовлетворяя не только потребность в игре, но и потребность в достижении поставленной цели, выработке ловкости, умении преодолевать препятствия, потребность в доминировании и избежании опасности", - рассказала Наталья Бугаева.

Чтобы не развилась игровая зависимость, психолог советует ограничивать время на игры и не расширять его. Заканчивать игру и отдыхать, если проигрыш привел к вспышке отрицательных эмоций.

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Не стоит играть перед сном и ночью. Выполнение обязанностей не должно зависеть от видеоигр.

В реальной жизни нужно иметь интересы, которые не зависят от компьютерных игр. Стоит различать реальную жизнь и виртуальную.

Если появились психологические проблемы, следует безотлагательно обратиться к профильным специалистам.

Страсть к социальным сетям - пандемия. Она распространилась во всем технологическом мире. Интернет-пользователи не совсем осведомлены об опасности современных технологий. Бывшие сотрудники Facebook, Google и Apple запустила кампанию под названием Truth About Tech. Они проводят просветительские акции по поводу опасности интернета.

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Дата
11
июня

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